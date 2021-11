Inter, Satriano ancora nel mirino del Cagliari: a gennaio possibile nuovo tentativo

Martin Satriano è ancora nel mirino del Cagliari. I rossoblù avevano avviato i contatti con l'Inter già nel corso dell'estate, ma la trattativa è sfumata e l'attaccante uruguaiano è rimasto a disposizione di Inzaghi per volontà dello stesso allenatore. Come riporta il portale L'Interista, non è escluso però che possano arrivare nuove proposte per lui già a gennaio.

Il classe 2001 Satriano piace al Cagliari, la Beneamata sarà chiamata a svolgere nuove valutazioni sul suo futuro.