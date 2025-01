Inter senza sosta durante il mercato: Supercoppa, Champions e Serie A. Il calendario

vedi letture

L'Inter non dovrebbe essere disturbata più di tanto dal mercato, visto che non ha in programma di perfezionare così tante operazioni, sia in entrata che in uscita, ma avrà un mese di gennaio decisamente pieno di impegni, a cominciare da domani, quando scenderà in campo contro l'Atalanta per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad. Qualora dovessero vincere, gli uomini di Inzaghi giocherebbero il 6 la finale contro la vincente di Milan-Juventus. Dal 12 gennaio i nerazzurri torneranno a immergersi nel campionato con 3 partite in 8 giorni: la prima sarà contro il Venezia in trasferta, poi sarà la volta del Bologna a San Siro e infine l'Empoli, sempre a Milano. Neanche il tempo di rifiatare e il 22 dello stesso mese ci sarà una gara cruciale per centrare gli ottavi di Champions contro lo Sparta Praga in Repubblica Ceca. Un'eventuale affermazione potrebbe permettere ai campioni d'Italia una gestione più semplice del match contro il Monaco di una settimana più tardi, anche se in mezzo alle due sfide ci sarà l'incontro con il Lecce. Infine, il giorno prima della fine della sessione di trasferimenti invernale, il derby di Milano, già cerchiato in rosso.

IL CALENDARIO DELL'INTER DURANTE IL MERCATO

Giovedì 2 gennaio ore 20, Inter - Atalanta - Semifinale di Supercoppa Italiana

Lunedì 6 gennaio ore 20 - Eventuale Finale di Supercoppa Italiana contro la vincente di Juventus - Milan

Domenica 12 gennaio ore 15, Venezia - Inter - 20^ giornata di Serie A

Mercoledì 15 gennaio ore 20.45, Inter - Bologna - 19^ giornata di Serie A

Domenica 19 gennaio ore 20.45, Inter - Empoli - 21^ giornata di Serie A

Mercoledì 22 gennaio ore 21, Sparta Praga - Inter - 7^ giornata di Champions League

Domenica 26 gennaio ore 18, Lecce - Inter - 22^ giornata di Serie A

Mercoledì 29 gennaio ore 21, Inter - Monaco - 8^ giornata di Champions League

Domenica 2 febbraio ore 18, Milan - Inter - 23^ giornata di Serie A