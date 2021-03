Inter, si avvicina la zona Conte: Antonio non sbaglierà il finale di stagione

Skriniar, Barella, Eriksen, Brozovic, Perisic, Hakimi e Lukaku. Tutti trovano spazio nelle rispettive Nazionali. Alcuni hanno già inciso con gol, assist e prestazioni di alto livello, altri sperano di farlo nelle prossime uscite, altri ancora sperano semplicemente di guadagnare minuti (anche Sensi?). Intanto Antonio Conte ad Appiano tiene altissimi i giri della sua fuoriserie, spera di recuperare almeno capitan Handanovic tra i positivi al Covid (coinvolti anche de Vrij, D'Ambrosio e Vecino) in vista del match contro il Bologna e dell'infrasettimale di recupero a San Siro contro il Sassuolo. Con un tampone negativo, per una questione di ruolo e quindi non necessarie necessità di intensità fisica, il portiere sloveno potrebbe tornare tra i pali. Si avvicina l'ultimo sprint della stagione, periodo nel quale - di solito - Conte non sbaglia. Nonostante tutto, questo altro periodo potenzialmente complicato, sembra passerà senza particolari strascichi. La conferma giungerà comunque dal campo, non si può sbagliare niente e non è un discorso di margine sulle inseguitrici. Si tratta di una continuità che dell'Inter deve diventare caratteristica principe. E la strada è quella giusta.