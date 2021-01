Inter, si pensa a Lingard del Manchester United. Ma solo in caso di addio di Eriksen

Jesse Lingard è uno dei giocatori in uscita dal Manchester United, in cerca di sistemazione. Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun on Sunday, l'Inter potrebbe tornare a pescare dai Red Devils e sarebbe interessata a Lingard, ma solo una volta che riuscirà sistemare Christian Eriksen. Lo United è disposto ad aprire ad un prestito secco fino alla fine della stagione.