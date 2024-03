Inter, si pensa già al futuro: in difesa resistono i nomi di Buongiorno e Scalvini

L'Inter fra passato e futuro. Da una parte mister Simone Inzaghi è concentrato sul campo con l'obiettivo di appuntarsi sul petto lo scudetto che varrebbe anche la seconda stella. Dall'altra la dirigenza è molto attenta sul mercato per la ricerca di un difensore. Nel 2025 infatti andranno in scadenza i contratti di De Vrij e Acerbi e in viale della Liberazione si starebbero già guardando attorno programmando con molta attenzione eventuali mosse da attuare nella finestra estiva di calciomercato.

I sogni proibiti sono due

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sono diversi i giocatori che sarebbero finiti nel mirino di Beppe Marotta. I sogni sono sempre rappresentati da Alessandro Buongiorno del Torino e Giorgio Scalvini dell'Atalanta. I due giocatori sono due giovani di grande qualità ma le rispettive società li valutano molto sul mercato, ben 40 milioni di euro. All'estero piacciono Leny Yoro, 18enne francese del Lille, e Jorrel Hato, 17enne dell’Ajax entrambi comunque finiti sul taccuino dei grandi club europei con PSG, Real e Arsenal.

Occhio in Bundesliga

Non si perdono di vista nemmeno giocatori più esperti che militano nel campionato tedesco. Il primo è Jonathan Tah del Bayer Leverkusen primo in classifica in Bundesliga, il secondo invece è Danilho Doekhi dell'Union Berlino.