Inter, si riparte. Salerno nel mirino: Cuadrado ancora a parte, Inzaghi spera di recuperarlo

L'Inter torna al lavoro dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, nel mirino la trasferta con la Salernitana. All'Arechi, Simone Inzaghi spera di recuperare Juan Cuadrado, per il cui rientro in squadra c'è un moderato ottimismo. Oggi l'esterno colombiano si è allenato a parte, svolgendo ancora lavoro personalizzato: visti i tempi ristretti, domani sarà già una giornata decisiva se sarà a disposizione o meno per la trasferta campana.

Turnover sì, ma… Rispetto al 2-1 col Sassuolo, contro i granata il tecnico dovrebbe presentare qualche novità tattica. Si dovrebbero rivedere dall'inizio Pavard in difesa e Carlos Augusto a centrocampo, molto probabile una nuova possibilità dall'inizio per Davide Frattesi, subentrato contro i neroverdi. Da gestire l'attacco: Lautaro è sembrato stanco nelle ultime uscite, molto dipenderà dalle garanzie fornite da Alexis Sanchez sulla tenuta per almeno un tempo di gioco.