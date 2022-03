Inter, sirene turche per Vecino: Fenerbahçe e Galatasaray vogliono prenderlo a parametro zero

Fenerbahçe e Galatasaray vogliono portare in Turchia Matias Vecino. Come riporta Takvim, i due club di Istanbul pensano al colpo a parametro zero per rinforzare il loro centrocampo nella prossima stagione. L'uruguaiano è infatti in scadenza con l'Inter e fra qualche mese lascerà Milano per iniziare una nuova avventura. Resta ancora da capire se rimarrà in Italia o andrà all'estero.