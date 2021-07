Inter, sobrietà come parola d'ordine. Ora serve il mercato

vedi letture

Una presentazione in stile sobrio, senza sussulti, così come si promette di essere lo stile rinnovato dell’Inter versione 2021-2022. Simone Inzaghi sembra avere sposato del tutto la linea societaria, anche in riferimento al suo diktat principale, ovvero quello di cercare di fare di necessità virtù per continuare ad essere competitivi ai massimi livelli e mantenere la supremazia in serie A con l’obiettivo di cucirsi sulla maglia la seconda stella. Pochi fronzoli e pochi proclami, piuttosto una condivisione totale di idee e meccanismi che fa ben sperare in chiave mercato. A partire dagli apprezzamenti nei confronti di Calhanoglu, chiamato a diventare il Luis Alberto nerazzurro per espressa richiesta dell’ex tecnico dei bianconcelesti, passando per altre idee che potrebbero riportare a Milano anche Keita Balde. Galeotto un incontro vacanziero a Capri a fine giugno, dal quale potrebbe nascere una trattativa con il Monaco. Il piatto principale, cessioni permettendo, è quello legato alla sostituzione di Hakimi ormai calatosi nella sua nuova realtà parigina. Da Dumfries a Bellerin, passando per le più semplici pista a tinte tricolori che potrebbero rinvigorire la candidatura di Zappacosta. Insomma ingredienti da decifrare, per un piatto che comunque sembra ricco di aspettative, sobrie, ma assolutamente reali.