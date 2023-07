Inter, Sommer non ha una clausola ma un 'gentleman agreement' con il Bayern: può liberarsi

Yann Sommer resta un obiettivo dell'Inter per la porta, ma la trattativa per il portiere svizzero non è così semplice come previsto. Come rivela Sky Deutschland, nel contratto di Sommer con il Bayern Monaco non c'è una clausola che possa interrompere il rapporto lavorativo tra le parti, ma semplicemente un 'gentleman agreement' tra il portiere e la dirigenza, che ha accordato la possibilità di liberarlo in concomitanza con il ritorno a pieno regime di Manuel Neuer. In settimana l'entourage dello svizzero incontrerà il Bayern, per capire quali potranno essere i prossimi piani.