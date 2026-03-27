Inter, sospiro di sollievo per Calhanoglu: nessun allarme dopo la sostituzione al 90'
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Hakan Calhanoglu può tirare un sospiro di sollievo: il centrocampista sta bene. È quanto risulta da una verifica di FcInterNews.it effettuata direttamente in Turchia dopo il successo per 1-0 della nazionale guidata da Montella sulla Romania di Lucescu. Nel corso del match, il nerazzurro aveva lasciato il campo al 90’, toccandosi il polpaccio dopo una smorfia che aveva fatto preoccupare i tifosi.
L’allarme, però, sembra rientrato: non emergono problemi di rilievo e, al momento, la sua presenza nella finalissima dello spareggio per il Mondiale in programma martedì non è in dubbio.
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