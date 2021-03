Inter, spunta una foto della quarta maglia: c'è il nuovo logo. Reazioni contrastanti sul web

In queste ore sta circolando sul web l'immagine della presunta quarta maglia per la stagione corrente dell'Inter. Un'indiscrezione rilanciata dal sito FootyHeadlines, specializzato nel settore, che nella sua descrizione tecnica ha spiegato come la maglia combini vari modelli e grafiche in un look mashup. Sul lato sinistro è visibile un rettangolo nero, con lo sponsor Pirelli (che apparirà per l'ultima volta su una nuova divisa da gioco dei nerazzurri) applicato in verticale. Ma soprattutto la quarta maglia darà sfoggio del nuovo logo, il cui annuncio ufficiale è atteso a brevissimo.

Contrastanti, manco a dirlo, le reazioni social dei tifosi interisti: c'è chi la apprezza, chi la associa a ricordi del passato, e chi invece esprime il proprio disappunto con ironia.

La quarta maglia è brutta pure per giocare a tennis — Valeria (@sullina) March 27, 2021

La quarta maglia dell'Inter è meravigliosamente senza senso, mi riporta ai fasti della Umbro. pic.twitter.com/1Ub98R0UsO — Kirillov (@Nilic_Kirillov) March 27, 2021

Ora mi salterete addosso come delle cavallette, ma a me la quarta maglia mi piace molto. Avendo lavorato nel settore della moda per cinque anni, forse ho una percezione diversa da voi. — Marco (@MarcoZH11) March 27, 2021