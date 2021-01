Inter, Stellini: "Eriksen? Non escludiamo che cambi ancora ruolo. L'attacco lavora bene"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport, l’allenatore in seconda dell’Inter Cristian Stellini commenta così la larga vittoria dei nerazzurri contro il Benevento: “Il calendario è molto fitto e tutti sono coinvolti. Faccio i complimenti soprattutto a giocatori come Ranocchia ed Eriksen che hanno offerto delle grandi prestazioni”.

Che lavoro state facendo con Eriksen?

“Noi siamo convinti di quello ce facciamo, ci stiamo lavorando da un po’ e siamo contenti della sua attitudine al ruolo. È un ragazzo molto intelligente e questo si vede in campo, si sta adattando bene al ruolo. Deve stare attento alle due fasi. Nulla da dire, è un grande giocatore e sta lavorando bene”.

Oggi potevano esserci pressioni in più.

“Queste partite possono nascondere sempre delle insidie. Se non hai costanza all’intero della gara ti puoi trovare con delle sorprese come è successo in altre gare. Con un calendario fitto siamo tutti molto contenti che i giocatori siano coinvolti e sappiano quello che devono fare”.

Il ruolo di Eriksen?

“Eriksen ha ricoperto un po’ tutti i ruoli nel centrocampo, è un giocatore di alto livello che si adatta a tutte le situazioni. Ciò che ci rende felici è la sua applicazione, non è facile per chi arriva da un campionato straniero. Non è detto che giocherà sempre e solo in questo ruolo, lo ha fatto sempre in carriera e ci aspettiamo da lui la continuità che sta dando in queste partite”.

Molti gol arrivano nei minuti finali, vuol dire che la prestazione va in crescendo?

"Come in finale di scorsa stagione non è una annata comune, abbiamo avuto il Covid, giocatori con problemi fisici, abbiamo molti giocatori a disposizione e possiamo avere questa continuità. Siamo contenti di come i nostri giocatori si applicano in campo ma dobbiamo crescere ancora tanto".

Lautaro e Lukaku insieme al gol, questo feeling calcistico si ritrova anche fuori dal campo?

"Come alla fase difensiva partecipano tutti, anche ai gol concorrono tutti i calciatori della rosa. Siamo contenti di tutti, anche di Sanchez. Loro lavorano molto bene, hanno conquistato con la loro attitudine una grande capacità di stare concentrati su quello che gli viene richiesto, lavorano bene insieme ma lo fanno tutti i nostri giocatori. Ci saranno altre rotazioni, altre partite e tutti devono lavorare bene insieme".