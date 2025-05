Inter su Henrique, la conferma di Longoria: "Vogliamo venderlo prima del 30 giugno"

Sarà una settimana importante dentro e fuori il campo per l'Inter, attesa dalla sfida conclusiva del campionato che può valere lo Scudetto o il secondo posto in classifica, ma anche da un incontro importante in ottica mercato estivo. E con il Mondiale per Club che tra un mese impegnerà i nerazzurri, anche le mosse di mercato di maggio diventano cruciali.

L'obiettivo numero uno dei nerazzurri rimane Luis Henrique dell'OM. Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha confermato la sua partenza ai microfoni di Footmercato, aprendo però anche ad altre piste: "Trattative con l'Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto".

"Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l'attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo", ha concluso il numero uno del club. Luis Henrique, nella stagione 2024/25 con l'Olympique Marsiglia, ha registrato numeri importanti in Ligue 1: 33 presenze, 7 gol e altrettanti assist. 2.622 i minuti giocati, mentre in Coupe de France, ha giocato 2 partite, segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Il 23enne di João Pessoa insegue ancora la prima convocazione con la maglia del Brasile.