Inter, Suning studia un nuovo bond da 250 milioni per diventare socio unico del club

Secondo Milano Finanza c'è una possibile svolta societaria nel futuro dell'Inter. Suning starebbe studiando da settimane un nuovo bond di circa 250 milioni di euro da utilizzare in parte per rifinanziare il prestito da 375 mln (di cui 75 emessi a luglio 2020) già in essere e in scadenza nel 2022. Di conseguenza verrebbero risolti tutti i problemi di liquidità prospettati dalle agenzie di rating, pur aumentando il debito societario. L'obiettivo degli Zhang sarebbe valorizzare il club fino a un miliardo di euro, andando poi a sedersi con i potenziali acquirenti per il 100% della società, ma solo dopo lo Scudetto: per farlo, sarebbe prioritario mettersi in tasca anche il rimanente 30% della società, oggi in mano a Lion Rock Capital.