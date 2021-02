Inter, Suning vorrebbe cedere solo la minoranza ma ha bisogno di liquidità immediata

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il principale obiettivo di Suning non sarebbe quello di cedere il club ma solo di vendere un pacchetto di minoranza delle quote utile per trovare liquidità e finanziare i prossimi pagamenti necessari per non perdere la qualificazione alle coppe europee, come stipendi e rate per l'acquisto di giocatori. Nonostante questo però, i fondi continuano a interessarsi al club in modo più o meno forte, e al di là di BCPartners, che attende una risposta alla prima proposta poco superiore ai 750 milioni di euro, dagli svedesi di Eqt agli americani di Arctos Sport Partners passando per la Temasek Honldings, Ares Management e l'accoppiata più defilata composta da Fortress e Mubadala, tutti puntano a una fetta diversa di quote, con Zhang in attesa di capire se riuscirà a vendere solo una parte della società per mantenere il controllo. Strada preferita dal gruppo cinese.