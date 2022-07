Inter, Ten Hag segue Dumfries: il Manchester United pronto all'offerta per l'olandese

Estimatori dalla Premier League per Denzel Dumfires. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Manchester United di Ten Hag - qualora dovesse cedere Wan-Bissaka - sarebbe pronto all'offensiva per il terzino dell'Inter. Il club nerazzurro valuta l'olandese una quarantina di milioni, si legge sulla rosea, e nel momento in cui Skriniar dovesse restare a Milano ecco che l'olandese potrebbe essere l'elemento giusto con cui fare cassa.