Inter, tentativo Hertha per Perisic ed Eriksen: i due ingaggi frenano l'addio

L'Hertha Berlino, secondo quanto rivela Sky, è a caccia di rinforzi importanti per aiutare la squadra a conquistare la permanenza in Bundesliga: nelle ultime ci sarebbero stati sondaggi per calciatori del calibro di Ivan Perisic (31) e Christian Eriksen (28) dell'Inter e Xherdan Shaqiri (29) del Liverpool. Nessuno dei tre, tuttavia, avrebbe accettato l'opzione tedesca: i due nerazzurri, in particolare, sarebbero frenati dall'alto stipendio che attualmente percepiscono a Milano.