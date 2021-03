Inter, testa alla vetta e al bonifico cinese

L’Inter consolida i suoi numeri e resta in vetta, pur non riuscendo a prendere il largo sul Milan, ma si affaccia alla prima settimana di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il mese più importante della sua stagione. Non solo per il triplice impegno di campionato inaugurato con il successo sul Genoa e che sarà destinato a proseguire con i confronti con Parma ed Atalanta, ma soprattutto per la questione societaria che potrebbe definire delle evoluzioni potenzialmente decisive nelle prossime settimane. Infatti, a lato delle nubi che provengono dalla Cina con lo scioglimento dello Jiangsu e con le parole al veleno di Eder, va messo agli atti anche il maxi incasso che il Governo Cinese ha garantito alla famiglia Zhang ed al Gruppo Suning: un bonifico da quasi 2 miliardi di euro che spaventa anche solo ad avvicinarcisi.

Una cifra che, in percentuale, dovrebbe essere rivolta anche anche alla holding lussemburghese che controlla l’universo nerazzurro, ovvero Great Horizon, pronta ad accogliere nelle proprie casse 280 milioni di euro che contribuiranno a garantire gli oneri finanziari che i nerazzurri dovranno sobbarcarsi da qui sino a fine stagione, spese vive che non dovrebbero più destare alcuna sorta di preoccupazione. Il tutto in attesa di comprendere se un cambio della guardia sarà effettivamente perseguibile, perché intanto la trattativa con BC Partners prosegue. Osservarla dalla vetta della classifica, ad ogni modo, fa tutto un altro effetto…