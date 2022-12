Inter, torna di moda il nome di Van de Beek: l'olandese può lasciare lo United già a gennaio

L'olandese Donny van de Beek torna nel mirino dell'Inter, secondo i colleghi del Mundo Deportivo. Il centrocampista di proprietà del Manchester United nonostante l'arrivo a Old Trafford di Ten Hag continua a non trovare spazio nell'undici titolare e proprio per questo già a gennaio potrebbe lasciare il club di Premier League: sulle sue tracce, scrivono in Spagna, ci sarebbe appunto anche l'Inter anche se ad oggi sembra complicato immaginare un'operazione del genere in inverno per Ausilio e Marotta. Discorso diverso per l'estate, quando le condizioni potrebbero essere maggiormente favorevoli.