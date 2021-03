Inter, torna in piedi l'ipotesi di un nuovo stadio di proprietà non condiviso con il Milan

Progetto nuovo stadio in stand-by per Inter e Milan. Secondo quando riportato da Tuttosport, lo slittamento delle elezioni comunali a ottobre 2021 non dovrebbe sbloccare l’iter per il progetto del nuovo San Siro, visto che le forze politiche intendono lasciare il dossier nelle mani del prossimo sindaco. Oltre a questo anche il possibile cambio di proprietà dell'Inter deve essere tenuto in considerazione, visto che qualora la famiglia Zhang dovesse cedere il controllo del club non è scontato che la nuova proprietà approvi l’idea di uno stadio condiviso con il Milan.