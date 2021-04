Inter, tutti pazzi per Satriano: cinque top club seguono il bomber della Primavera

Diciotto partite e otto gol con la Primavera dell'Inter. Tanto è bastato a Martin Satriano per finire nella sfera d'interesse dei top club europei. Attaccante classe 2001, punta centrale ma all'occorrenza anche seconda punta, l'uruguaiano secondo il Daily Mail è seguito da Arsenal, Manchester City e Chelsea in Premier League, ma anche PSG in Francia e RB Lipsia in Germania. L'Inter lo acquistò a gennaio 2020 per meno di 3 milioni dal Nacional e quest'anno è anche andato in panchina in prima squadra, senza però esordire.