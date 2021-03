Inter, ufficiale l'addio del CFO Tim Williams: entra a far parte di Tifosy

Tim Williams, ex CFO dell'Inter non fa più parte del club nerazzurro e ad annunciarlo è la nuova azienda per cui lavorerà come managing director, ovvero Tifosy. Il dirigente guiderà lo sviluppo dell'azienda in Inghilterra dopo aver lavorato in nerazzurro dal 2015 a oggi.