Inter, Vecino: "Minuti importanti per ritrovare buone sensazioni. -9 alla fine"

Terza presenza consecutiva nelle ultime tre uscite dell'Inter per Matias Vecino, entrato in campo nel finale della vittoria contro il Sassuolo. Per l'uruguaiano altri minuti in campo utili a rientrare in forma per il finale di stagione dopo tanti problemi fisici: "Punti pesanti. Minuti importanti per ritrovare buone sensazioni. -9 alla fine",