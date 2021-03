Inter, Vidal oggi ad Appiano Gentile: seduta personalizzata per il centrocampista

Giornata di riposo non per tutti in casa Inter. Come riporta Sky Sport, nella giornata di oggi Arturo Vidal si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento personalizzato. Il centrocampista nerazzurro è reduce da un intervento di pulizia al ginocchio e vuole sfruttare ogni minuto a disposizione per recuperare e tornare a disposizione di mister Antonio Conte.