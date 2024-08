Intrigo Osimhen, ora il nigeriano è arrabbiato col Napoli: vuole andare al Chelsea

A poche ore dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, il Napoli non ha ancora trovato l'accordo giusto per la cessione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano preferirebbe il Chelsea all'Al Ahli ma al momento non c'è l'accordo coi blues per il suo trasferimento a Londra.

Pochi minuti fa, sul suo profilo twitter, il giornalista de 'L'Equipe' Loic Tanzi ha dato questo aggiornamento sulla trattativa: "Victor Osimhen, il cui trasferimento al Chelsea è molto difficile, negli ultimi minuti s'è mostrato molto arrabbiato col suo attuale club. L'attaccante pensa che non andrà a Londra, nonostante la sua preferenza. Tutte le parti in causa attualmente a Napoli stanno cercando una soluzione".

Dal punto di vista economico Osimhen aveva raggiunto l'accordo con l'Al Ahli sulla base di un contratto quadriennale da quaranta milioni di euro netti a stagione. Ma il giocatore preferirebbe restare in Europa e in tutto questo non è stato raggiunto l'accordo tra la società araba e il Napoli sulla valutazione del cartellino. Ecco perché l'Al Ahli, nelle ultime ore, ha sciolto le riserve sul fronte Ivan Toney del Brentford.