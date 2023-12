TMW Intrigo Popovic: il Manchester City supera il Milan nella corsa al serbo

Sorpresa nella corsa a Matija Popovic. Il talento classe 2006 in scadenza di contratto col Partizan Belgrado rischia di sfumare per il Milan. Il Manchester City si è inserito con forza e ha fatto un'offerta ufficiale al trequartista serbo. La società rossonera era ben più che fiduciosa d'aver chiuso la trattativa ma i Citizens, in questi ultimi giorni, si sono inseriti con contatti diretti col calciatore.

Popovic vedrà scadere a fine mese il contratto col Partizan Belgrado e l'offerta del Manchester City potrebbe essere anche quella decisiva per convincere il ragazzo. Da capire se adesso i rossoneri faranno un colpo di coda per provare a ribaltare la situazione.