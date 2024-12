Inzaghi: "Dette tante cose dopo Leverkusen, tanta gente non vedeva l'ora che cadessimo"

L'Inter travolge la Lazio col risultato di 6-0, ma senza i gol di Lautaro Martinez. Non un problema per Simone Inzaghi, che dopo la goleada dell'Olimpico ha aggiornato anche sulle scelte di formazione in vista della partita di Coppa Italia in programma in settimana: "Lautaro deve continuare a lavorare in questo modo, ha fatto una grande gara come col Parma, gli pesa non trovare il gol ma deve continuare a giocare in questo modo.

Giovedì giocherà sicuramente Martinez che è un ottimo portiere che abbiamo voluto e in questo momento con tantissime partite forse avrei voluto dargli spazio prima. Fare il portiere nell'Inter non è semplicissimo, si è inserito bene e lavora tantissimo, tante volte sono stato tentato poi abbiamo vissuto tante partite da dentro o fuori con questa classifica. Non gli ho dato il minutaggio che merita come altri, ma giovedì sicuramente farà l'esordio. Per gli altri dovrò fare delle valutazioni".

Nel corso dell'intervista a Dazn, invece, Inzaghi si è tolto qualche sassolino dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen: “La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori. Mettono un impegno folle, giocando a questi ritmi lo devono sempre mettere in campo e me lo dimostrano sempre. Meritano tutti di giocare, io devo fare delle scelte ma c’era tanta gente che non vedeva loro che inciampassimo. È stato detto tanto dopo Leverkusen ma fortunatamente ho dei ragazzi che pedalano”.