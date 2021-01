Inzaghi rammaricato: "Dovevamo cercare la bandierina, non si può prendere gol così"

Intervistato da Sky Sport, Filippo Inzaghi è amareggiato per il pareggio subito nel recupero: "La palla andava gestita diversamente. Abbiamo lottato e sofferto, abbiamo avuto la palla del 3-1 due volte ma non possiamo prendere un gol in contropiede così: dovevamo andare verso la bandierina. Siamo stati in grado di reggere l'urto di giocatori come Belotti e Zaza, è una cosa positiva. Certo prendere gol nel recupero dà fastidio, se avessimo vinto avremmo chiuso a ventiquattro l'andata e sarebbe stato un traguardo sensazionale, perché a inizio stagione non ci credeva nessuno. iamo una neopromossa, dobbiamo cercare di essere compatti. Ho cambiato sistema di gioco ma la squadra non arretra: sono felice, mi dispiace perché i ragazzi erano vicini a un’impresa: nonostante la classifica, il Torino ha un organico da Europa League. Noi eravamo in emergenza".

Il Benevento cerca un attaccante: "Oggi vorrei fare i complimenti a Gianluca Lapadula, che ha fatto una grandissima partita. Siamo stati vicini a qualcosa di grande, ma il calcio è anche questo e dobbiamo accettarlo".