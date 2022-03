Inzaghi risponde a Pioli: "Io Bologna-Inter l'avrei voluta giocare il 6 gennaio..."

Pioli ha detto che sarebbe corretto a questo punto della stagione che tutti avessero le stesse partite, cosa ne pensa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida di Liverpool - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Io avrei voluto giocare il 6 gennaio, ma non ci hanno dato questa possibilità. Ora c'è un ricorso in corso e quindi noi come Pioli siamo in attesa di capire quando potremo recuperare questo match..."

