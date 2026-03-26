Live TMW Irlanda del Nord, O'Neill: "Nel primo tempo possibile fallo di mano, vorrei rivederlo"

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22.55 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Michael O'Neill. Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord commenterà il match contro l'Italia che s'è concluso da pochi minuti.

23.05 - Ha inizio la conferenza stampa: "Non potevo chiedere di più, il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato ottimo. Abbiamo avuto anche una occasione nel primo tempo su un corner e c'è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere. Nella ripresa ci siamo fatti del male da soli, non è stato un buon colpo di testa sul gol di Tonali e abbiamo subito gol. L'età media di questa squadra è di 22 anni, mentre l'Italia è una squadra molto esperta. C'è carattere ed energia in questa squadra, ma ci sono anche tanti giocatori molto tecnici che cresceranno. Tutti i giovani sono stati ottimi, ma in generale sono fiero della prestazione".

Cosa ha detto ai calciatori?

"Prima della gara che ci trovavamo in una buona posizione, che volevamo passare il turno. Però credo che stasera si sia fatto un passo avanti, è molto difficile venire qui anche con tutte le assenze che abbiamo avuto. Il fatto di dover giocare due partite in trasferta in uno spareggio è un fattore, sarebbe stato meglio affrontarle con tutti i giocatori a disposizione".

Fiducioso per il futuro?

"E' difficile quando si perde, la squadra è molto delusa. Certo, ci sono tante note positive ma non abbiamo una rosa lunga e quando mancano certi giocatori è dura. Quando analizzeremo la partita e tutto il percorso generale, troveremo tante note positive".

E' l'inizio di un percorso...

"Vogliamo essere positivi sempre, ma per noi onestamente è molto difficile arrivare a un Mondiale. Dobbiamo arrivarci a discapito di una grande Nazionale. Per noi è stato molto positivo arrivare a questa gara, ne faremo tesoro in vista della qualificazione all'Europeo. Questa rosa diventerà sempre più profonda e forte".

Gara complicata per i centrocampisti

"Per me Tonali è uno dei centrocampisti più forti della Premier League, poi Locatelli nella Juve e Barella nell'Inter. I nostri invece sono giovani centrocampisti che cresceranno e hanno giocato contro una mediana molto esperta".

Cosa pensi del suo futuro? Lei è sia CT che manager del Blackburn...

"Tanto lavoro era già stato svolto prima di arrivare al Blackburn, sarò ancora CT per la partita martedì sera e nelle prossime sette gare del Blackburn. Ho un contratto con la Federazione fino al 2028 e dopo le ultime gare da manager tornerò a fare il CT".

23.15 - Conclusa la conferenza stampa.