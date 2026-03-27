O'Neill si inchina a Tonali: "Per me è uno dei centrocampisti più forti della Premier League"

Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita nella semifinale del playoff contro l'Italia. Questa la sua specifica risposta sui forti centrocampisti azzurri e la loro supremazia in mediana a Bergamo:

"Per me Tonali è uno dei centrocampisti più forti della Premier League, poi Locatelli nella Juve e Barella nell'Inter. I nostri invece sono giovani centrocampisti che cresceranno e hanno giocato contro una mediana molto esperta".

Poi, un commento fiducioso sul futuro: "Vogliamo essere positivi sempre, ma per noi onestamente è molto difficile arrivare a un Mondiale. Dobbiamo arrivarci a discapito di una grande Nazionale. Per noi è stato molto positivo arrivare a questa gara, ne faremo tesoro in vista della qualificazione all'Europeo. Questa rosa diventerà sempre più profonda e forte".

Rileggi qui tutte le parole di O'Neill in conferenza stampa