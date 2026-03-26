TMW Italia-Irlanda del Nord, ci siamo quasi. Gattuso contro il 'nuovo Calzona' O'Neill

Ci siamo quasi, ancora un paio d'ore scarse e tutti i riflettori saranno finalmente puntati sulla New Balance Arena di Bergamo e sulla sfida che attende l'Italia, opposta questa sera all'Irlanda del Nord per il primo atto del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Italia-Irlanda del Nord di stasera sarà una sfida tra i ventidue protagonisti che si sfideranno sul campo da gioco, ma che vede coinvolte anche le due panchine. E se la storia di Gennaro Gattuso è nota ai più, non è un discorso che vale anche per il suo omologo nordirlandese Michael O'Neill, almeno non per quanto riguarda il pubblico italiano. Può quindi essere utile approfondire anche la sua figura, considerando che ha pure una particolarità che lo distingue da quasi tutti gli altri colleghi.

Tra le altre cose, per esempio, Michael O'Neill può vantare un 'doppio lavoro' sulle panchine del grande calcio. Oltre ad essere il selezionatore dell'Irlanda del Nord, è dallo scorso 13 febbraio anche l'allenatore del Blackburn, che gioca in quella Championship (il corrispettivo inglese della nostra Serie B) da cui proviene gran parte della rosa dell'Irlanda del Nord di questa sera.

La storia di O'Neill, insomma, può ricordare quella di Francesco Calzona, che due campionati fa assunse l'incarico di allenatore ad interim del Napoli mantenendo però allo stesso tempo anche quello di ct della Slovacchia.