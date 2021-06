Italia, ballottaggio Di Lorenzo-Toloi sulla fascia destra: oggi provato il partenopeo

Stamane Giovanni Di Lorenzo è stato provato come titolare nell'undici anti-Svizzera, a poche ore dalla discesa in campo degli azzurri nella seconda gara del girone eliminatorio dell'Europeo 2020: in questo momento il partenopeo sembra in leggero vantaggio su Rafael Toloi, che appariva il designato per una maglia da titolare stasera. L'ex Empoli ha disputato un eccellente gara d'esordio, subentrando a Florenzi dopo l'infortunio del terzino del PSG.