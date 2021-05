Italia che passione! Lewandowski: "Cresciuto con Baggio e Del Piero. Ma sto bene al Bayern"

“Sono cresciuto guardando il calcio in televisione e sognando di imitare prima Roberto Baggio e poi Alessandro Del Piero”. Italia, che passione. A parlare è Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco fresco vincitore del campionato tedesco, intervistato da Tuttosport: “Amo segnare fin da bambino, è la mia passione da quando avevo 6-7 anni. Baggio è stato il mio primo idolo. Lo vedevo giocare con l’Italia e mi faceva impazzire tutto di lui: la tecnica, i dribbling, i gol e anche il codino. Del Piero, invece, lo ricordo con la Juventus”.

Da Boniek a Rummenigge passando per Szczesny, le consigliano mai di giocare in Italia?

“Mi hanno raccontato tante cose sul campionato italiano e conosco bene alcune squadre per averle affrontate in Champions. Però, oltre ad avere un contratto col Bayern, mi trovo benissimo qui”.