Italia, Chiellini a Bonucci: "Complimenti per le 100 presenze. Sono orgoglioso di te"

vedi letture

Attraverso il proprio profilo Twitter, Giorgio Chiellini si è complimentato con il suo compagno alla Juventus e in Nazionale Leonardo Bonucci per il traguardo raggiunto nella sfida contro l'Irlanda del Nord: "Complimenti per le 100 presenze in azzurro" Orgoglioso di te".