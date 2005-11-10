Italia, l'entourage della Nazionale è pessimista per Nicolò Tresoldi

"Ho parlato con Klopp e Mancini, con la federazione italiana e tedesca. Gli ho detto come la vedo io, l'importante è che loro capiscano. Sono nato e cresciuto in Italia, vediamo. Ora abbiamo un Europeo che vogliamo vincere, è un mio obiettivo. Poi si vedrà. Quella è un'altra roba grande, si parla tanto, si dicono anche cose non vere. Io so quello che ho detto, sono contento del percorso che sto facendo con la Germania e poi vedremo. Ci sono tanti attaccanti più forti di me". Le parole di Nicolò Tresoldi non chiudono la porta alla maglia azzurra. Va detto che però la concorrenza è complicata, visto che oltre alla Mannschaft ci potrebbe essere la Seleccion argentina su di lui.

Nazionale pessimista

A Coverciano però c'è un pensiero abbastanza comune, cioè che Tresoldi non abbia intenzione di accettare l'azzurro. Forse lo avrebbe fatto se chiamato da Gattuso nello scorso ciclo, visto che si era anche proposto. Però ora c'è un Europeo Under 21 da poter vincere con la maglia della Germania, visto che ne può diventare recordman per segnare, battendo Pierre Littbarski (18) e Heiko Herrlich (17).

Il problema è che, nel 2022, l'Italia decise di scartare Tresoldi. Per questo nel 2022 ha accettato la chiamata della nazionale tedesca, mentre gli azzurri non lo seguivano nemmeno per beneficio di inventario. L'unica cosa che può far pensare è che Nagelsmann era pronto a convocarlo, ma nel momento dell'infortunio di Lennart Karl ha deciso per chiamare Ouedraogo.

In ogni caso la decisione verrà presa fra qualche mese. Dopo tanto aspettare una chiamata in azzurro ora tocca agli altri.