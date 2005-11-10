Il Milan vuole essere protagonista non solo in campionato ma anche sul mercato. Cardinale ha in mente investimenti sia per il presente che per il futuro. L’obiettivo è fare una squadra sempre più forte che possa lottare il prima possibile per lo scudetto. Il difensore centrale resta la priorità. Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è il preferito. Il Milan è consapevole che serviranno 40 milioni di euro ma è pronto a fare un maxi investimento. Molto dipenderà dalla volontà del club portoghese. Tra le alternative da non trascurare anche Sylla dell’Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund.

L’idea del Milan è quella di incrementare sempre di più il livello tecnico, soprattutto la prossima estate. Qui i progetti non mancano: ci sono due obiettivi e un sogno. Per l’attacco, ormai non è più un segreto, i riflettori si sono accesi da tempo su Tresoldi. Quasi impossibile che a gennaio il Brugge possa aprire una trattativa. I rossoneri stanno gettando le basi per arrivare a giugno davanti a tutti anche se la concorrenza è tanta. Al Milan servirà anche un grande centrocampista che possa in parte compensare il probabile addio di Luka Modric. Il nome giusto è quello di Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e nazionale tedesco. Ha caratteristiche simili al campione croato, molti estimatori sul mercato ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il sogno invece si chiama Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United è in scadenza di contratto e deve ancora decidere il suo futuro. Tra lui e Amorim c’è un ottimo rapporto e in più l’operazione potrebbe essere resa possibile anche dalla voglia di tornare a giocare in Italia. Ed è qui che il Milan si è subito messo alla finestra, pronto a cogliere l’occasione.



E veniamo al Napoli. Sarà un gennaio davvero movimentato anche per gli azzurri. Il ds Manna dovrà risolvere due situazioni incandescenti a centrocampo visto che De Bruyne e Anguissa potrebbero partire. Per il belga c’è il Psv, per il secondo l’ipotesi di un ritorno a Marsiglia. Se questa operazione dovesse andare in porto, il club francese avrebbe modo di valutare la cessione di Hojbjerg, su cui ci sono Fiorentina e Juventus. Per sostituirli entrambi il Napoli guarda in casa Monaco dove i profili che piacciono molto sono Coulibaly e Camara. In Italia tra i monitorati c’è Bakola del Sassuolo. Anche In attacco ci saranno cambiamenti. Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via nella sessione invernale. L’ex Benfica in Brasile ha mercato e quindi è una situazione da tenere sotto controllo. Per Lang all’orizzonte è spuntato di nuovo il Galatasaray. E così ecco che il Napoli sta valutando di prendere almeno un esterno. In Premier League esistono varie opzioni. Gittens è una di queste ma attenzione però anche ad altre soluzioni. Due nomi attenzionati sono Dorgu e Quenda. Entrambi hanno poco spazio e magari già ora potrebbero lasciare i rispettivi club magari anche a condizioni vantaggiose. Da capire ancora quale possa essere la destinazione di Lucca. La sua uscita sarà con ogni probabilità in prestito. Il Napoli per sostituirlo aveva pensato in primis a Varela poi però la concorrenza che si è venuta a creare con gli interessamenti di Tottenham, Brighton e United ha reso tutto più difficile. E allora ecco che le attenzioni negli ultimi tempi si sono concentrate su Sebastiano Esposito, anche se il Sassuolo non ha alcuna intenzione di rinunciarci dopo averlo preso in estate dal Cagliari.