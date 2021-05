Italia, Ferrari: "Bella sensazione il primo gol all'esordio. C'è un bel gruppo, agli Europei conta"

Gianmarco Ferrari, difensore dell'Italia che ha trovato il primo gol al debutto nell'amichevole vinta 7-0 su San Marino, ha così parlato nel post-partita a Rai Sport: "Bella sensazione, era anche l'esordio. Sono molto felice, speriamo di continuare. So che nelle gerarchie parto dietro, a volte è meglio essere mancini, qui no (sorride, ndr). Cercherò di ritagliarmi il mio spazio, lavorando come ho sempre fatto. Sono partito dal basso, il percorso è lungo e mi sto godendo tutto".

L'Italia può arrivare in fondo agli Europei?

"Per me sì, è un bel gruppo, cosa che fa tanto in una competizione così".