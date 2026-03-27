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Italia in finale playoff, Capello: "Ho urlato come un pazzo sul divano. Messo anima in campo"

Italia in finale playoff, Capello: "Ho urlato come un pazzo sul divano. Messo anima in campo"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 08:22Serie A
Andrea Piras

"Ho urlato come un pazzo sul divano. Sa, per me la Nazionale è molto più di una squadra". Non nasconde la sua felicità per il successo dell'Italia sull'Irlanda del Nord Fabio Capello. L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizzando il match valido per il primo turno dei playoff Mondiale sottolineando come nel primo tempo la nazionale di Gennaro Gattuso è stata troppo lenta e giocando con poca intensità mentre l'avversario "ci ha messo fisico e attenzione, a lungo non ci ha permesso di avere lucidità negli ultimi 30 metri e così abbiamo faticato a creare pericoli".

Adesso in finale ci sarà la Bosnia, avversario che ha "una buona tecnica e sono sicuramente superiori all’Irlanda del Nord. Però devo essere onesto: per spirito e ritmo, il Galles sarebbe stato un ostacolo più complicato, specialmente in casa loro".

Infine un commento su Gattuso: "L’ho visto teso, come è normale che sia, ma anche parecchio carico in panchina. Ecco, al di là di difetti e difettucci, si è vista una Nazionale che ci ha messo l’anima e ha lottato. Da italiano so bene che abbiamo avuto squadre più forti in passato, ovviamente, ma quello che non posso tollerare è la mancanza di orgoglio, di agonismo, al di là delle qualità tecniche".

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