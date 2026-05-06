Capello: "PSG intelligente e forte. Ma che delusione questo Bayern Monaco"
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Fabio Capello riconosce i meriti del PSG per l'accesso alla finale di Champions League, ma pure i demeriti di un Bayern Monaco spento rispetto alle ultime uscite nella massima competizione europea. Queste le sue parole a Sky Sport:
"Il PSG ha dimostrato forza e intelligenza, sono stati più freschi rispetto a un Bayern un po' in confusione. Diaz ha fatto vedere qualcosina, mentre Olise è stato inconsistente. Il migliore del Bayern è stato Neuer, ma ripeto: il Bayern mi ha deluso, forse ha sentito la pressione perché non erano gli stessi di una settimana fa sul campo. Hanno giocato lentamente e si sono fatti sorprendere. Il PSG è meritatamente in finale".
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