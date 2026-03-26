Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Bastoni ce la fa, Kean-Retegui dal 1'
Ci sono le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per le semifinali play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Tutto confermato in casa azzurra, c'è Bastoni dal primo minuto e in attacco confermata la coppia Kean-Retegui.
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Irlanda del Nord (5-4-1) - P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O'Neill.
Il programma
Impegnata stasera allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord, l'Italia in caso di successo martedì 31 marzo si giocherebbe il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.