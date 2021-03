Italia, Locatelli: "Il gol alla Bulgaria un sogno che avevo fin da bambino. Lo ricorderò per sempre"

Alla vigilia della sfida contro la Lituania, il centrocampista dell'Italia, Manuel Locatelli, ha parlato a Vivo Azzurro, partendo dal gol segnato contro la Bulgaria, il suo primo in Nazionale: "Non ho ancora realizzato. Diamo per scontato queste situazioni ma queste emozioni sono bellissime, era un sogno che avevo fin da bambino e resterà per sempre dentro di me. Ho ricevuto tanti messaggi, è stato bello soprattutto da chi mi sta vicino sempre. Per domani Mancini ci ha chiesto di vincere e giocare bene, è normale, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita".