Italia, Mancini: "Lituania buona Nazionale. Noi eravamo troppo lenti nel primo tempo"

Il tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato al termine della sfida contro la Lituania, vinta per 2-0 dagli azzurri. "Le partite durano novanta minuti, alle volte il primo tempo finisce 0-0. Noi eravamo un po' lenti a girare il pallone. La Lituania per me è una buona Nazionale, le gare sono difficili, sempre, se non le sblocchi poi... Noi ci siamo allenati con la pioggia, quindi il campo era più veloce. Era secco, avevamo difficoltà su questo campo".