Italia, Palestra: "Felice per la vittoria e per il mio debutto, emozioni che resteranno"

L'esterno dell’Italia Marco Palestra ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Vittoria e debutto azzurro.

"Emozione unica, perché abbiamo vinto e perché è il giorno del mio debutto. Emozioni che resteranno per tutta la vita".

Esordire a Bergamo?

"Sicuramente, ho fatto tantissimi anni a Bergamo e sono contento anche di questo".

Dopo il gol tutto più facile.

"Sicuramente l'Irlanda del Nord è una squadra attrezzata e concentrata. Erano abbastanza chiusi, abbiamo fatto il nostro meglio e dopo il gol ci sono stati più spazi".

Questi giorni con Gattuso?

"Fantastici, allenarmi con giocatori del genere e con un mister del genere fa un certo effetto. Dobbiamo continuare così".

Fiducioso per martedì?

"Sicuramente dobbiamo essere fiduciosi. Sappiamo che abbiamo davanti squadre forti, ma anche quale sia il nostro valore. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare".