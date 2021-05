Italia, Raspadori come Paolo Rossi nel '78: Mancini non scarta l'ipotesi

Raspadori è la grande novità delle ultime convocazioni prima di quelle che sveleranno i 26 per l'Europeo. Il giovane attaccante classe 2000 potrebbe clamorosamente entrare in lista senza aver mai toccato con mano la Nazionale maggiore. Per la Gazzetta dello Sport potrebbe seguire le orme di Paolo Rossi, convocato giovanissimo nel 1978. Mancini non ha scartato questa ipotesi rispondendo banalmente: "Potrebbe essere". Nel caso non dovesse spuntarla, c'è Grifo pronto a prenderne il posto.