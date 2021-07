Italia-Spagna da record per Bonucci: primo per presenze azzurre all'Europeo con Buffon

Traguardo importante questa sera per Leonardo Bonucci. Con la maglia da titolare nella semifinale di Wembley, infatti, il centrale della Juventus sale al 1° posto a pari merito con Gigi Buffon per quanto riguarda le presenze in azzurro ad un Europeo. Sono 17 quelle di Bonucci e Buffon, con Chiellini a 16, Maldini, Del Piero e Cassano a 13.

