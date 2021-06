Italia-Turchia a rischio caso diplomatico: niente tifosi avversari per l'esordio azzurro

vedi letture

Rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso diplomatico la prima partita dell'Europeo di calcio tra Italia e Turchia. Secondo quanto riporta l'edizione online di Repubblica infatti, i tifosi turchi che hanno regolarmente acquistato il biglietto ma che dovrebbero partire dalla Turchia per soggiornare a Roma e assistere al match, non potranno farlo perché nel nostro Paese è vietato l'ingresso a tutti i cittadini che provengono da fuori dell'area Schengen. Dunque la squadra turca potrebbe avere davvero pochi tifosi al seguito, a meno che non intervengano le autorità del Governo prima della sfida del prossimo 11 giugno.