Italia U21, Ahanor emozionato: "Indescrivibile rappresentare il Paese che senti nel sangue"

Una delle più belle rivelazioni della Serie A questa stagione, non solo per l'Atalanta ma anche per il calcio italiano, Honest Ahanor è stato convocato per la prima volta nella Nazionale U21. Cresciuto a Genova da genitori nigeriani, l'ex prodotto delle giovanili del club rossoblù è stato prelevato giusto la scorsa estate dalla Dea per circa 17 milioni di euro e dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana ha risposto presente alla chiamata del CT Silvio Baldini.

Alle prese con le due gare di qualificazione all'Europeo 2027, oggi Ahanor ha presenziato in conferenza stampa per esprimere tutta la sua emozione per rappresentare la maglia Azzurra: "Vestire una maglia così importante come quella dell'Italia è indescrivibile, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia", le prime parole del 18enne. "Poter rappresentare il proprio Paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un'emozione forte".

E ha aggiunto: "Essere in Nazionale a 14, 15 o 18 anni cambia poco, è unico. Ho la fortuna di avere Ekhator e Venturino in rosa e questo mi ha dato la possibilità di integrarmi bene sin dal primo istante", ha raccontato il difensore dell'Atalanta in merito agli ex compagni di squadra avuti in passato al Genoa. "Il legame e l'amicizia che abbiamo non finirà mai, a prescindere dalla distanza o dalla squadra in cui si gioca: potersi ritrovare in Nazionale è fantastico. L'Under 21, oltre all'aspetto calcistico, ha giocatori che sul lato umano sono perfetti".

Con i Mondiali in bella vista, potrebbe esserci la possibilità di una chiamata del CT Gattuso con la Nazionale maggiore e Ahanor ha ammesso: "Indipendentemente dal fatto che sia la Nazionale maggiore o una Under, l'Italia è sempre l'Italia. È ovvio che quella potrebbe essere un'ulteriore soddisfazione, ma la mia testa è solo a queste due partite e a pensare di far bene qui".