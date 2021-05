Italiano difende Pirlo: "Ama la Juve e vuole crescere. Certe critiche sono ingenerose"

Vincenzo Italiano ha fatto la gavetta per conquistarsi un posto in Serie A, ma quando parla di un collega come Andrea Pirlo che la gavetta l'ha saltata a piè pari, non c'è invidia ma sostegno: "Andrea ha fatto bene ad accettare la sfida che gli ha proposto la Juventus - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Cercherà di crescere, ama la Juve. Certe critiche mi sono sembrate un po' ingenerose".