Italiano e i tecnici a cui si ispira: "Sono tanti ma scelgo Prandelli. È stato il primo a darmi fiducia"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato dei tecnici che sono punti di riferimento per la sua carriera da allenatore: "Ho avuto la fortuna di avere allenatori di valore, preparatissimi, che nel mio percorso mi hanno dato tanto. Ho cercato di attingere a tutto quello che mi hanno insegnato, sia sul piano motivazionale, strategico, tattico, gestione dei momenti e tanto altro. Alcuni mi hanno indirizzato quando ho deciso di smettere di giocare e tra questi c'è Cesare Prandelli. Lui è stato il primo tecnico a darmi fiducia quando avevo 20 anni a Verona. Mi ha consegnato le chiavi del centrocampo, ho vinto la Serie B e l'anno successivo ho fatto qualcosa di straordinario. Ancora non l'ho sentito ma lo farò presto. So quando sia tifoso della Fiorentina e potrà darmi tanti consigli sopratutto per i ragazzi che alleno e che lui ha già allenato".